Tesfaye: Dørene står åbne for flygtninge fra Ukraine

Udlændingeminister Mattias Tesfaye siger forud for EU-møde, at ukrainske flygtninge er velkomne i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skal søndag eftermiddag til ekstraordinært ministerrådsmøde i Bruxelles. Her skal han drøfte flygtningestrømmen fra Ukraine med sine europæiske kolleger, og hvordan den skal håndteres.

-Vores holdning er, at de her mennesker er velkomne, og at vi vil tage godt imod dem, siger han.

- Vi er ikke i gang med politiske tiltag for at begrænse asyltilstrømning til Danmark. De værktøjer har jeg som minister, men jeg har ikke tænkt mig at tage dem i brug.

Ministeren vil på mødet lægge vægt på, at der bliver sikret penge og udstyr til de internationale nødhjælpsorganisationer, der hjælper internt fordrevne i Ukraine.

Samtidig vil han undersøge, hvad der kan gøres for at hjælpe Polen og de andre lande, der grænser op til Ukraine.

Omkring 100.000 personer er flygtet fra Ukraine til Polen, siden Rusland begyndte invasionen af Ukraine torsdag.

Det oplyser den polske viceindenrigsminister, Pawel Szefernaker, på et pressemøde lørdag.

Mattias Tesfaye forventer ikke, at ministrene på mødet søndag vil komme frem til en fordeling af flygtninge i de forskellige lande.

- Diskussionen er en første uformel snak. Vi har et mere formelt møde med en fast dagsorden på torsdag, siger han.

Udlændingeministeren oplyser, at der er 1000 opredte senge klar i det danske asylsystem. Regeringen vil øge kapaciteten til 20.000.

- Den danske dør er åben for ukrainere, der er på vej væk fra krig, siger han.

Mattias Tesfaye regner dog ikke med, at det danske asylsystem vil blive sat under pres.

- Mit bedste gæt er, at mange af de ukrainere, der vil komme til Danmark, har bekendte eller familie i Danmark og vil bo hos dem. Men vi har selvfølgelig pladserne til dem, der har brug for det, siger han.

Han oplyser, at der bor 13.000 ukrainske statsborgere i Danmark.

Ukrainere behøver ikke visum for at rejse i EU. De kan opholde sig lovligt i Danmark i tre måneder, men derefter vil de være nødt til at søge asyl eller få opholdstilladelse på en anden måde. Det kan de for eksempel få, hvis de får et arbejde.

- Hvis krigen trækker ud, så tror jeg, at vi vil se mange, der søger asyl eller søger om en arbejdstilladelse, siger Mattias Tesfaye.

/ritzau/