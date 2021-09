Tesfaye: Hjemsendelser til Afghanistan er foregået efter bogen

Hvorfor blev Danmark ved med at hjemsende afviste afghanske asylansøgere frem til slutningen af juli, når Taliban var på fremmarch i Afghanistan?

Og hvorfor vurderede regeringen helt frem til begyndelsen af august, at det fortsat var sikkert at sende afghanere hjem til deres land?

Det er to spørgsmål, som Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører, Rosa Lund, ønsker at få svar på under et samråd mandag i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) forklarer, at Danmark 26. juli havde planlagt hjemsendelse af tre personer, to frivilligt og en med tvang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter dialog med myndighederne i Afghanistan blev tvangsudsendelsen imidlertid droppet.

Den daværende afghanske regerings udenrigsministerium havde 8. juli orienteret EU, herunder Danmark, om, at Afghanistan havde indført et midlertidigt stop for at modtage personer, der skulle hjemsendes med tvang.

Det skyldtes den forværrede sikkerhedsmæssige situation i landet.

- Det får så den betydning, at den tvangsmæssige udsendelse bliver droppet, siger Mattias Tesfaye.

- En af de to sager med dem, der ønskede at udrejse frivilligt, blev genoptaget, og den sidste frivillige udrejse blev så gennemført.

- Det ser jeg faktisk ikke noget politisk problem i, siger han.

De afghanske myndigheder havde oplyst til Udlændinge- og Integrationsministeriet, at frivillige hjemsendelser "som udgangspunkt" kunne gennemføres.

Mattias Tesfaye understreger i samrådet, at "det er ikke mig som minister, der tager stilling til, om det (hjemsendelser, red.) er sikkert".

Han peger på, at det er Udlændingestyrelsen, der behandler sager om udlændinges ret til ophold i Danmark. Klager over disse afgørelser behandles af Flygtningenævnet.

- Jeg kan forstå på Flygtningenævnet, at den generelle udvikling i Afghanistan ifølge de foreliggende baggrundsoplysninger indtil august i år ikke var af en sådan karakter, at der efter nævnets opfattelse var grundlag for, at nævnet skulle berostille sager og genoptage behandlingen af allerede afgjorte sager, siger Mattias Tesfaye.

12. august oplyste Udlændinge- og Integrationsministeriet, at Hjemrejsestyrelsen frem til foreløbig 8. oktober ville stoppe med at tvangshjemsende afghanere til deres hjemland.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg mødtes 16. august og besluttede, at nævnet ville berostille behandlingen af sager, der handlede om afghanske statsborgere, "hvor forholdene i Afghanistan har betydning for nævnets afgørelse".

- De besluttede også at screene de pågældende sager, siger Mattias Tesfaye.

- Det har indtil videre ført til, at Flygtningenævnet har besluttet at genoptage 15 sager til fornyet behandling. Derudover resterer en gennemgang af cirka 40 afgjorte sager, siger han.

/ritzau/