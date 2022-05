Tesfaye i samråd om højspændt Hjort-sag

Hvordan og hvornår blev regeringen orienteret om efterforskningen og sigtelsen af det mangeårige folketingsmedlem og forhenværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)?

Det spørgsmål har været genstand for stor opmærksomhed, og torsdag vil Venstre på et samråd med justitsminister Mattias Tesfaye (S) forsøge at komme nærmere regeringens rolle i den ellers tophemmelige sag.

- Vi er nødt til at vide, hvilke ministre der har været involveret og hvornår. Hvis vi skal afdække skandalen, bliver vi nødt til at have informationerne ud. Derfor er det et relevant spor, siger Venstres folketingsmedlem Morten Dahlin.

Han har været med til at indkalde til samrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg håber på - og regner med - at samrådet kan være med til at få skabt noget mere åbenhed.

Claus Hjort Frederiksen er sigtet efter straffelovens paragraf 109. Den bliver også kaldt landsforræderiparagraffen og kan give op til 12 års fængsel.

Selv har han fortalt, at det skulle være, fordi han til medier har bekræftet et hemmeligt kabelsamarbejde med de amerikanske efterretningstjenester.

Nu mener Rigsadvokaten så, at der er grundlag for at tiltale Claus Hjort Frederiksen i sagen, hvor også chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er sigtet.

Mattias Tesfaye har de seneste dage løbende orienteret Folketingets partiledere om, hvad der ligger til grund for Rigsadvokatens indstilling om at tiltale Hjort Frederiksen.

Det er uvist, hvor meget justitsministeren har kunnet oplyse partilederne om, og de er blevet pålagt tavshedspligt. Det betyder, at de ikke kan fortælle deres folketingsgrupper, hvad de har fået at vide.

Ministeren afviser pure at informere alle Folketingets 179 medlemmer.

Foreløbig har Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og flere løsgængere afvist at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, hvis ikke Folketinget kan blive oplyst om sagen.

Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, vurderer, at justitsministeren på samrådet godt kan tale om regeringens involvering i sagen uden at komme ind på den hemmeligholdte sigtelse.

Desuden pointerer Waage, at det følger af straffelovens paragraf 110f, at sagen startes op på justitsministerens påbud.

- Ansvaret for sagen ligger i sidste ende hos justitsministeren, og der er derfor ikke i sig selv noget odiøst i, at regeringstoppen har været involveret i sagen, siger Frederik Waage.

Han påpeger, at det vil kun være et problem, hvis man uberettiget har forfulgt Claus Hjort i sagen.

- Tesfayes vigtigste opgave på samrådet må blive at forsøge at afmystificere den her sag i det omfang, det er muligt.

- Han må søge at afkræfte, at efterretningstjenesten ikke bare fungerer som en stat i staten, som uberettiget anklager politikere for lovovertrædelser og dermed forhindrer Folketingets arbejde.

Claus Hjort har i B.T. sagt direkte, at han mener, regeringstoppen står bag sigtelsen mod ham.

- Det (sigtelsen, red.) er enten fra Justitsministeriet eller Statsministeriet, sagde han til B.T i april.

Forhenværende justitsminister Nick Hækkerup (S) har afvist, at han skulle have blandet sig i sigtelsen. Han forlod sin post 2. maj, hvor Mattias Tesfaye overtog.

/ritzau/