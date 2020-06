Tesfaye om asylregler i EU

Spørgsmål og svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om asyl i EU:

Kan du se et EU-kompromis i, at nogle lande, der ikke vil være med i obligatorisk omfordeling, yder noget andet eller betaler mere?

- Jeg synes, at alle Europas lande skal bidrage, og det gør vi også fra dansk side, og det har vi også tænkt os at blive ved med. Hvis EU-Kommissionen har et forslag til, hvordan det kan skrues sammen på en anden måde, så er jeg også indstillet på at lytte til det. Det sted, hvor vi bare har trukket en streg i sandet, det er obligatorisk omfordeling.

Er der ikke en fare for, at man glemmer, at det handler om mennesker, når man effektivt vil hjemsende folk, hvoriblandt der måske er folk, der sendes tilbage til tortur og dødsstraf?

- Vi skal aldrig sende folk tilbage til tortur og dødsstraf, men vi har haft denne regel (regel om åbenlyst grundløse ansøgninger, red.) i Danmark i mange år. Det fungerer rigtig godt. Den bliver administreret i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. På den måde er vi også nødt til at sikre, at der er en lidt bredere legitimitet i de beslutninger, der bliver truffet.

Hvor meget handler det om signaler: At resten af verden ikke får det indtryk, at EU er et sted, man bare kommer ind?

- Dem, der kommer irregulært, er også påvirket af signaler. Derfor er det også vigtigt, at man for eksempel får hjemsendelsesarbejdet i gang, for det er også med til at sende et signal til folk om, at de ikke behøves at tage hertil irregulært. For de kan søge lige som alle andre og stille sig op i køen lige som alle andre.

/ritzau/