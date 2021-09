Tesfaye: Vækkeuret skal ringe i alle hjem i Danmark. Især hos indvandrekvinder

Regeringen vil have vækkeuret til at ringe i alle hjem i Danmark.

Særligt flere kvinder med indvandrerbaggrund skal op om morgenen og i arbejde. Det skal ske gennem en nytteindsats og 37-timers arbejdspligt.

- Vi skal have flere ud på arbejdsmarkedet. Særligt indvandrerkvinder. Vækkeuret skal ringe i alle hjem i Danmark.

Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på endnu et pressemøde om regeringens reformudspil "Danmark kan mere".

Artiklen fortsætter under annoncen

- For mange, der kommer hertil, starter tilværelsen i et sikkerhedsnet, og de vikler sig ikke ud af det.

- De er på kontanthjælp år efter år. Og det gælder særligt kvinderne, siger han.

Udspillet blev først præsenteret tirsdag på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) flankeret af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og finansminister Nicolai Wammen (S).

Ifølge Mattias Tesfaye viser statistikken, at kun knap fire ud af ti indvandrerkvinder med oprindelse i Mellemøsten og Nordafrika var i beskæftigelse i 2019.

- Aktiveringsgraden for nogle af dem, der har været her i lang tid, er ret lav. Vi vil have folk ud af døren, siger Mattias Tesfaye.

Konkret er målgruppen for den 37-timers arbejdspligt alle, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse.

Det samme gælder uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, som har været i kontanthjælpssystemet i tre ud af fire år, og som ikke har bestået minimum "Prøve i Dansk 2" eller gennemført 6. klasse.

Denne målgruppe udgør cirka 20.000 personer. Senere skal andre grupper også omfattes.

Står det til regeringen, skal de 37 timer skemalægges, og arbejdsindsatsen kan både indebære rengøring af bænke i parken eller legetøjet i børnehaver.

Regeringens forventer med nytteindsatsen at øge arbejdsudbuddet med 250 personer.

- Det vil bringe folk tættere på arbejdsmarkedet, at de bliver bedt om at møde op og deltage. At de vil opleve, at der blive stillet krav, og at man skal lave noget for at få den ydelse, man får, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

/ritzau/