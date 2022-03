Tesfaye vil drøfte Ukraines flygtninge i EU før mulig særlov

Det er nødvendigt med koordinering i EU, før regeringen lægger sig fast på en holdning til, om der er brug for en særlov for ukrainske flygtninge, siger Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Derfor afventer ministeren et EU-møde torsdag i Bruxelles, hvor medlemslandene skal drøfte, hvad de stiller op med de mange ukrainere, som flygter, efter at Rusland har invaderet landet i sidste uge.

- Jeg synes, at det er en helt legitim diskussion og vil ikke på nogen måde afvise særlig lovgivning. Det kommer jeg heller ikke til nu. Men vi kommer bare til at skulle koordinere det her og diskutere det med vores europæiske kolleger, før vi lægger os fast, siger Tesfaye.

660.000 personer er flygtet fra Ukraine, siden Rusland torsdag i sidste uge indledte en invasion af nabolandet. Det oplyser FN's flygtningeorganisation UNHCR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukrainere kan frit rejse ind i EU i 90 dage. Sådan er reglerne i dag. Derfor er det ikke en akut problemstilling.

- I første omgang er det vigtigste, at Danmarks dør er åben for de mennesker, der har behov for beskyttelse. Man har mulighed for at tage 90 dage visumfrit ind i landet. Men det er klart, at den anden diskussion presser sig også på, siger ministeren.

Når medlemslandene torsdag mødes skal de ifølge ministeren diskutere, hvad der skal ske med de ukrainske flygtninge efter 90 dage.

Ukrainere kan opholde sig 90 dage i EU over en periode på 180 dage. Rejser uden visum til EU var en del af den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Ukraine og EU.

Dengang var reaktionen på aftalen i det russiske styre i Kreml, at den ville føre til politisk og social uro - og kaos - i Ukraine.

- I forlængelse af den diskussion tror jeg også, at vi kommer til at få en diskussion i Danmark: Hvordan sikrer man et ordentlig opholdsgrundlag for de mennesker. Det afhænger også af, hvordan konflikten udvikler sig, siger Tesfaye.

Hvis folk har behov for at blive i længere tid, så skal man ifølge ministeren have en diskussion af, hvordan de bliver en ordentlig del af det danske samfund.

Tirsdag meldes der fortsat om kilometerlange køer og meget lang ventetid for at komme ud af Ukraine i retning mod Polen og Rumænien.

/ritzau/