Tesfaye vil give asylansøgere 20.000 for tidlig hjemrejse

Asylansøgere skal tilbydes 20.000 kroner for at droppe ankesag efter første afslag, foreslår regeringen.

Regeringen vil tage nye midler i brug for at få afviste asylansøgere til at rejse tidligere hjem.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) foreslår, at asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans, skal tilbydes en kontant bonus på 20.000 kroner for at frafalde deres ankesag og i stedet rejse hjem.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- Når asylansøgere anker deres sag, koster det i gennemsnit cirka 150.000 kroner at indkvartere personen, mens sagen behandles. Derudover skal vi betale for advokater og tolke.

- Men langt de fleste ender alligevel med at få afslag, siger Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at forslaget ikke gælder alle, der søger om asyl.

- Forslaget omfatter ikke udlændinge, der får afslag på asyl, fordi de helt åbenbart ikke har et asylbehov, og de udlændinge, der kommer fra lande, hvor der er en forhåndsformodning om, at der helt åbenbart ikke er et asylbehov, står der i pressemeddelelsen.

Som det er i dag, får asylansøgere, der får afslag på asyl i Udlændingestyrelsen, automatisk deres sag ført videre til Flygtningenævnet.

Her bliver der taget endelig stilling til, om ansøgerne kan få asyl eller ej.

Med forslaget ønsker regeringen at indføre et vindue på 14 dage efter afslaget i Udlændingestyrelsen, hvor ansøgeren aktivt skal træffe et valg om hjemrejse eller at få prøvet sin sag i Flygtningenævnet.

De udlændinge, der inden for 14 dage vælger at rejse hjem, vil kontant få 20.000 kroner til hjemrejse, lyder forslaget.

Forslaget kommer forud for åbningen tirsdag af en ny styrelse med navnet Hjemrejsestyrelsen. Styrelsen skal blandt andet vejlede asylansøgerne om hjemrejse, allerede inden asylsagen er afgjort.

Oprettelsen af den nye myndighed er central i regeringens plan om at få de afviste asylansøgere til at rejse ud af Danmark frivilligt.

Det koster ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemsnitligt cirka 300.000 kroner at have én afvist asylansøger indkvarteret på et hjem- eller udrejsecenter i Danmark i et år.

Derfor forventer regeringen også, at flere hjemsendelser vil betyde besparelser.

