Tesfaye vil give gymnasier med lavt optag penge til nye fag

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil gøre gymnasier med lavt optag mere attraktive ved at give dem en pose penge, så de kan udbyde flere interessante og måske lidt anderledes fag.

Det siger han til Berlingske.

Regeringen har i regeringsgrundlaget indskrevet som ambition, at der skal gøres mere for at sikre lukningstruede gymnasier i mindre befolkede områder.

Samtidig lufter ministeren tanker om at droppe en målsætning om at begrænse antallet af elever med ikkevestlig baggrund til 30 procent.

Til avisen siger han, at regeringen har talt meget om at fordele elever, men måske har man grebet det forkert an.

- Vi skal i hvert fald tale mere om at fordele ressourcer, siger han til Berlingske.

Tesfaye sætter ikke beløb på, hvor mange penge der kan blive tale om.

Tidligere på året blev dele af en ny aftale om elevfordeling i gymnasierne baseret på forældrenes indkomst rullet tilbage.

Den var ellers vedtaget i sommeren 2021, men efter at Venstre kom i regering med Socialdemokratiet, blev den skrottet.

Men ambitionen om, at det stadig skulle sikres, at gymnasier i småt befolkede områder fik bedre muligheder for at trække elever til, blev fastholdt.

Til TV 2 uddyber Mattias Tesfaye:

- Vi skriver i regeringens eget grundlag, at vi ikke vil fordele efter forældreindkomst, og det er besluttet og gennemført.

- Men vi skriver også, at vi ønsker en ny elevfordeling, hvor vi prøver at håndtere nogle af de udfordringer, der er med blandt andet at sikre attraktive uddannelsesmiljøer for unge i hele landet.

Han siger samtidig, at regeringen "stadig er i værkstedet" omkring en ny model.

