Tesfaye vil styrke samarbejdet mod ekstremisme i Europa

Østrig, Danmark og fire andre lande oplever de samme problemer, og samarbejdet bør styrkes, siger minister.

Efter ekstremistiske angreb i Østrig og Frankrig i efteråret har seks europæiske lande, herunder Danmark, torsdag haft en ministerdebat om, hvilke tiltag der vil kunne forhindre yderligere vold og drab.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) deltog i videomødet. Han er "forbløffet over, hvor helt utrolig ens udfordringer vi står med". Derfor vil han have mere samarbejde i Europa. Og det kan være i EU-regi.

- Det er præcis de samme udfordringer, som vi står med. Jeg håber, at dette er første skridt i retning af et styrket samarbejde. Vi vil fra dansk side, og det gjorde jeg også klart, meget gerne intensivere samarbejdet og udveksle erfaringer, siger Tesfaye efter mødet.

Ministeren forventer, at det kan komme på dagsordenen, når ministrene har EU-møde senere i december.

Han ønsker en fælles kortlægning af ekstremistiske grupper. Det vil give en bedre forståelse af grupperne.

Regeringen arbejder i to spor. Der behandles i Folketinget aktuelt et lovforslag, der skal forhindre finansiering fra antidemokratiske kræfter i udlandet til moskéer i Danmark.

Desuden vil ministeren arbejde videre med, at hadprædikanter ikke skal kunne rejse ind i Danmark.

Et sådant initiativ blev søsat af forgængeren Inger Støjberg (V) i 2016 i form af en sanktionsliste over udenlandske forkyndere.

Under et besøg i Wien efter angrebet 2. november lancerede EU-præsident Charles Michel en vision om et europæisk institut for uddannelse af imamer.

Det skulle bidrage til at forhindre "voldelig ekstremisme og hadtale", der er med til at skabe "terrorhandlinger".

- Jeg kan godt høre på diskussionen i dag, at en europæisk imamuddannelse er noget, der fylder i mange andre europæiske lande. Men det har jeg ikke taget stilling til endnu, siger Tesfaye.

Seks "ligesindede lande" deltog i videomødet, som Østrigs integrationsminister, Susanne Raab, havde taget initiativ til. Det var Frankrig, Tyskland, Belgien, Holland og Danmark.

Fire personer blev dræbt, og flere end 20 blev såret under et angreb i den østrigske hovedstad, Wien, i november.

Tidligere på efteråret slog forskellige gerningsmænd, der selv knyttede deres angreb til islam, til i en forstad til Paris og i Nice. Begge steder med knive og halsoverskæringer.

Forinden havde den franske præsident, Emmanuel Macron, holdt en tale, hvor han blæste til opgør med "islamisk separatisme".

Det førte til en åben diplomatisk strid med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, som han i forvejen havde et meget anstrengt forhold til.

- Selvom jeg ikke er 100 procent enig i alt, så er det virkelig godt at se en stor statsleder i et europæisk land være så præcis og så insisterende på, at vi skal have gjort op med de ekstreme kræfter, som desværre får lov til at udvikle sig, siger Tesfaye.

Han tilføjer, at der er behov for at få udfordringerne frem i lyset. Demokratiet skal "ikke hele tiden træde et skridt tilbage i misforstået tolerance".

Den danske minister blev inviteret til et nyt møde i Østrig, når restriktionerne tillader det.

/ritzau/