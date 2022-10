Tesfaye vil undersøge om grænsekontrol kan lettes for pendlere

Den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske landegrænse skaber kilometerlange køer og volder besvær for pendlere, har det lydt fra to sønderjyske borgmestre.

Nu erklærer justitsminister Mattias Tesfaye (S) sig klar til at se på, om grænsekontrollen, der netop er forlænget yderligere et halvt år, kan indrettes mere hensigtsmæssigt.

- Vi vil gerne gøre det mere fleksibelt, også til gavn for pendlerne, siger Mattias Tesfaye.

Borgmestrene i Aabenraa og Tønder udtrykte søndag deres frustration over den midlertidige grænsekontrol, der blev indført i 2016, og som løbende er blevet forlænget siden.

- Det er en gene og en barriere her i grænselandet, sagde borgmester i Tønder Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti).

- Nu har det stået på i seks år, så jeg synes, at midlertidigheden er udløbet. Jeg savner en afklaring fra Christiansborgs side på, hvad det er, man på længere sigt vil, sagde borgmester i Aabenraa Jan Riber Jakobsen (K).

Mattias Tesfaye holder fast i, at den midlertidige grænsekontrol er nødvendig.

Han peger på, at grænsekontrollen har beslaglagt 200 våben og afvist 2000 indrejsende alene i 2022.

Men justitsministeren er klar til at se på, om der kan gøres noget, så trafikken nord og syd for grænsen ikke sander til.

- Det er klart, at grænsekontrollen skal afvikles på en måde, hvor den giver mindst mulig gene for grænselandet.

- Der er vi åbne for at undersøge, om det er muligt at indrette grænsekontrollen på en måde, så det bliver lettere at krydse grænsen for faste pendlere, der bor i grænselandet.

Han har ikke på forhånd et bud på, hvad der skal til, men siger, at han er lydhør over for "lavpraktiske løsninger".

- Jeg ved også, at man tidligere har taget ekstra spor i brug. Det er jeg fuldstændig åben over for, siger Tesfaye.

Grænsekontrollen blev indført af daværende Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Løkke, der siden har dannet partiet Moderaterne, mener, at tiden er løbet fra grænsekontrollen i sin nuværende form.

- Ja, jeg indførte den selv, men i en helt anden situation. Men lige nu og her skydes der gråspurve med kanoner, og det giver alt for meget bøvl i grænselandet, siger Lars Løkke Rasmussen til Politiken.

Mattias Tesfaye ærgrer sig over, at Løkke med udtalelsen "sår tvivl" om nødvendigheden af den midlertidige grænsekontrol.

Selv er han ikke i tvivl.

- Vi ser en stigning i indrejse af kriminelle bander for tiden, og der er fortsat mange beslaglæggelser af våben.

- Hele sikkerheds- og migrantsituationen tilsiger, at vi har et behov for at kunne lave stikprøvekontroller på grænsen til vores nabolande.

Grænsekontrollen er foreløbig forlænget til 12. maj næste år.

/ritzau/