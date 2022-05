Regeringen vil ændre straffeloven for at skabe mere armslængde i sager som den om læk af statshemmeligheder.

Tesfaye vil undgå mistanke ved at ændre regler efter Hjort-sag

Regeringen vil se på, om det fortsat skal være justitsministeren, der nikker ja til at rejse tiltale i sager om forbrydelser mod statens sikkerhed.

Efter sommerferien vil justitsminister Mattias Tesfaye (S) snakke med partierne og fremlægge et lovforslag om kompetencen til at rejse tiltale. Det sker på grund af udfaldet af sagen mod folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen (V).

Tesfaye mener, at de nuværende regler kan give grobund for mistanke om politisk indblanding.

- Det kan ingen være tjent med. Derfor foreslår regeringen, at vi i fællesskab overvejer, om vi skal ændre straffeloven, sådan at justitsministeren ikke skal have samme rolle som i dag, siger han i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede for idéen under afslutningsdebatten mandag, og nu følger justitsministeren op. Der er flertal for forslaget.

Et flertal i Folketinget bestående af Enhedslisten og blå blok har afvist at ophæve Hjorts immunitet som folketingsmedlem.

Dermed kan han ikke tiltales for mulige læk af statshemmeligheder, som Anklagemyndigheden og regeringen ville.

Partierne afviste at stemme for, fordi regeringen kun ville lade partiledere og eventuelt retsordførere få indsigt i sigtelserne. Dermed skulle resten stemme i blinde.

Tesfaye mener, at debatten har haft en karakter, der bevidst skulle svække tilliden til Rigsadvokatens objektivitet.

- Jeg vil godt igen understrege, at ingen ministre har skullet tiltræde eller på anden måde godkende, at der i sagen mod Claus Hjort Frederiksen er foretaget efterforskningsskridt eller rejst sigtelse.

- Det samme gør sig gældende i forhold til Rigsadvokatens beslutning om at indstille, at der rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, siger han.

Det er endnu uvist, hvem der skal have påtalekompetencen, hvis det ikke er den siddende justitsminister.

Sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen er hemmelig. Han siger selv, at det skyldes hans udtalelser om et kabelsamarbejde mellem Danmark og USA.

Danmark lader USA få adgang til oplysninger fra et dansk fiberkabel med tele- og internettrafik, som blandt andet indeholder informationer om kommunikation mellem danske statsborgere.

Det har pressen tidligere skrevet om, men myndighederne holder stadig samarbejdet hemmeligt.

/ritzau/