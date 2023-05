Tesfaye: Visionært bud på ny uddannelse fra Reformkommissionen

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) mener, at det er en spændende anbefaling, som Reformkommissionen onsdag er kommet med, om at lade 10. klasse afløse af et toårigt uddannelsesforløb.

Højere Praktisk Eksamen (hpx) er navnet på uddannelsen, som skal sende flere unge i retning af at tage en erhvervsuddannelse. Det er noget, som regeringen selv efterspørger.

På hpx-uddannelsen skal de unge ifølge Reformkommissionens anbefalinger introduceres til blandt andet erhvervsuddannelserne via et formelt samarbejde mellem de forskellige uddannelsesmiljøer.

- Jeg kan sagtens forstå, at unge ikke ønsker at låse sig fast på en bestemt uddannelse, allerede når de er ved at afslutte folkeskolen. De færreste ved allerede så tidligt, at de vil være frisører, historikere eller lastvognsmekanikere, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Der er derfor brug for, at alle unge har et attraktivt tilbud om ungdomsuddannelse efter grundskolen, hvor de kan blive præsenteret for forskellige muligheder uden at lukke nogen døre til fremtidig uddannelse. Men sådan er systemet ikke indrettet i dag.

- Derfor er jeg optaget af, at både de unge, der gerne vil den gymnasiale vej, og dem, der ønsker sig en mere praktisk vej, har et attraktivt kvalitetstilbud geografisk tæt på. Jeg kan se, at Reformkommissionen har de samme ambitioner.

- Deres konkrete forslag er et visionært bud, som vil kræve store forandringer, og som fortjener at blive studeret og diskuteret grundigt. Det vil vi gøre den kommende tid, inden vi selv lægger os fast på konkrete forslag, siger Mattias Tesfaye.

En række politiske partier i Folketinget har på forhånd ytret modstand mod at gennemføre anbefalingen om at nedlægge 10. klasse.

Socialdemokratiets ene regeringspartner Venstre vil kæmpe for, at 10. klasse bliver bevaret på landets efterskoler.

- Jeg kan sige det meget klart – Venstre kommer på ingen måde til at støtte forslaget om at lukke alle 10. klasser på landets efterskoler, siger børne- og undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) i en skriftlig kommentar.

De spiller en "helt unik og central rolle" for samfundet, lyder det.

- Rigtig mange unge mennesker har stor glæde af at komme på efterskole. Det er afgørende for deres personlige og faglige udvikling – og de får venskaber og oplevelser for livet.

- Efterskolerne er en hjertesag for mig og resten af Venstre, og derfor kommer vi også til at insistere på, at vi fortsat sikrer økonomien til efterskolerne – også for dem, der går på efterskole efter 9. klasse, siger hun.

