Den 6. august møder det danske kvindelandshold det hollandske hjemmebanehold i EM-finalen i fodbold. For at du kan blive klar til finalekampen, bringer vi her en quiz om de danske fodboldkvinder

Torsdag aften blev de danske kvinder klar til EM-finalen i fodbold efter sejren over Østrig. Vi har samlet 15 spørgsmålet om holdet. Hvor mange kan du svare rigtigt på? Hvor meget ved du om kvindelandsholdet? 1. Fødested I hvilket land er Nadia Nadim født? Afghanistan Palæstina Libanon