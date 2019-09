Test med alvorlige fejl og mangler

* I 2006 beslutter et flertal i Folketinget at indføre nationale test i folkeskolen. De skal sikre, at elever med faglige vanskeligheder bliver opdaget i tide.

* I 2010 er der indført test på alle skoler. De bliver taget en eller flere gange om året fra 2. til 8. klasse. Eleverne testes i forskellige fag.

* I april 2019 viser forskning fra Aarhus Universitet, at testen giver et mangelfuldt og usikkert billede af både klassens og den enkelte elevs faglige niveau. Forældre får misvisende information.

* Forskerne anbefaler, at testene stoppes, og at politikerne fremadrettet opgiver idéen om obligatoriske test.

* Op til folketingsvalget i juni lover Socialdemokratiet at droppe testene i de mindste klasser. Afskaffelsen kom med i det forståelsespapir, som efter valget blevet skrevet sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten.

* Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil erstatte testene på alle klassetrin med et nyt system.

/ritzau/