Test sker på frivillig basis ved indrejse

* Mindst 25.000 rejsende er ifølge Jyllands-Posten ankommet til Københavns Lufthavn siden 15. juni 2020.

* I lufthavnen er det muligt for indrejsende at få taget en coronatest. Der er tale om et frivilligt tilbud, som gælder for både danske og udenlandske statsborgere.

* Det er uvist, hvor mange der har benyttet sig af testtilbuddet.

* Ifølge Testcenter Danmark indgår tallene i den samlede statistik for testcentret i Fælledparken og opgøres ikke særskilt.

Kilde: Jyllands-Posten.

/ritzau/