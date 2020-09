Testcentre skal aflaste hospitaler med coronatest

Sundhedsminister vil etablere testsystem, hvor de to testspor samles i et, siger han hos Danske Regioner.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil etablere nyt system, hvor flere med milde symptomer kan blive coronatestet i testcentre i stedet for på hospital.

Det siger han ved Danske Regioners generalforsamling. Her fortæller han, at det drejer sig om at etablere et nyt testsystem.

- Vi etablerer et testsystem, hvor vi samler de to spor i et. Det skal give en klarere kommunikation og kortere svartider. Det er komplekst, men det skal der leveres på inden længe.

Der findes lige nu to spor. Et samfundsspor, hvor folk uden symptomer kan bestille tid til en coronatest på coronaprover.dk og et sundhedsspor, hvor folk med symptomer kan ringe til lægen og blive henvist til hospitalet.

Fremover skal de to samles til et spor, som det allerede er tilfældet i flere regioner. Det vil sige, at folk, der ringer til lægen med lette eller ingen symptomer, i højere grad kan blive henvist til testcenter Danmark.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, siger på generalforsamlingen, at hun er glad for meldingen.

- Selv om det er vigtigt at teste mange, har vi også brug for at tænke os om, når det gælder rationalet i at anvende test.

- Vi skal stille spørgsmålstegn ved, om alle 13-15-årige drenge skal testes før en fodboldkamp, eller om at nogle bliver testet hver tredje dag, siger hun på generalforsamlingen.

/ritzau/