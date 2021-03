Testkapacitet øges til 700.000 om dagen i midten af maj

Der vil i forbindelse med genåbningen blive skruet op for testkapaciteten. I første omgang med en fjerdedel.

Der vil i takt med genåbningen blive skruet op for kapaciteten til at foretage coronatest. Det fortæller justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde torsdag.

I dag kan der foretages omkring 400.000 test om dagen. Det vil efter påske blive omkring 500.000, og i midten af maj kan det skrues yderligere op til 700.000 test, siger Hækkerup.

- Vi kan skrue kapaciteten op til omkring 500.000. Det kommer vi til at gøre. Midt i maj kan vi skrue kapaciteten yderligere op til omkring 700.000.

Han advarer om, at der kan opstå ventetid i forbindelse med genåbninger og højtider, hvor mange søger en test. Han opfordrer til, at alle væbner sig med tålmodighed og bliver testet, selv om der er ventetid.

Der er i dag 516 teststeder i Danmark. Ifølge Lisbet Zilmer-Johns, der er direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed, er der intet sted i Danmark længere end 20 kilometer til et teststed.

I uge 11 blev der foretaget 1,1 million coronatest i Danmark. Det tal inkluderer både de såkaldte kviktest og PCR-test.

Der er løbende i 2021 blev taget flere og flere test i Danmark. I uge 1 blev der foretaget 572.000 test - eller cirka halvt så mange som i uge 11.

Regeringen har fremhævet et højt niveau af test som en del af strategien for at håndtere epidemien, mens landet genåbner.

I februar lød det fra statsministeren, at danskerne "ganske givet" skulle testes to gange om ugen, når samfundet åbnede. Den strategi har regeringen dog ikke for nuværende, oplyste justitsminister Nick Hækkerup til Folketinget i denne uge.

I den aftale om rammen for genåbning af Danmark er der også skitseret tre faser for regeringen og myndighedernes teststrategi. Første fase handler om massiv testning med det formål at minimere antallet af smittekæder.

Senere bliver der tale om mere målrettet testning, før testningen til sidst bliver stikprøvebaseret med henblik på at overvåge mutationer og smitteudvikling.

/ritzau/