Testkrav for rejser til Danmark forlænges til udgangen af januar

Kravet om, at indrejsende skal have taget en coronatest før ankomsten til Danmark, forlænges til den 31. januar.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Testkravet har været gældende siden 27. december og stod til at udløbe 17. januar.

Indrejsende skal have en negativ test, før de kan komme ind i landet. Det kan være en PCR-test, der er taget maksimum 72 timer før indrejse, eller en hurtigtest, der er taget maksimum 48 timer før indrejse.

For indrejsende med bopæl i Danmark forlænges kravet om en test senest 24 timer efter ankomst.

Kravet gælder også for rejsende, der er vaccineret.

Der er en lang række undtagelser for kravet. Børn under 15 år vil ikke være omfattet. Det samme gælder personer, der har været smittet det seneste halve år og har dokumentation for det.

Undtaget er også personer, der har været i udlandet i forbindelse med arbejde eller undervisning.

Hvis man bor i områder, der grænser op til Danmark, eller pendler til arbejde i områderne, er man også undtaget.

Grænselandet er personer, der bor i Slesvig-Holsten i Tyskland eller Blekinge, Skåne, Halland og Västra Götaland i Sverige.

Det samme gælder personer, der har været i transit i Sverige - for eksempel fra Bornholm.

Det gør sig også gældende, hvis man rejser til Danmark, men forlader landet inden for et døgn. For eksempel svenskere, der flyver til København og kører hjem i bil derfra.

Overholder man ikke kravet, kan man idømmes en bøde på 3500 kroner.

Ministeriet skriver, at formålet med testkravene er at forebygge, at der kommer nye smittekæder ind i Danmark fra rejsende i den kommende periode, hvor smitten med omikronvarianten ventes at stige globalt.

Omikrons evne til at smitte vaccinerede personer betyder, at Statens Serum Institut har anbefalet testkravet uanset vaccinestatus.

/ritzau/