Testopgravning er slut: 1300 ton minkmix er gravet op

Opgravning af mink i Nørre Felding har kun resulteret i mindre lugtgener i området, fortæller indsatschef.

227 meter minkgrav. 1300 ton minkmasse. Og adskillige lastbillæs.

De seneste dage har gravemaskiner kørt på fuld kraft i Nørre Felding ved Holstebro, hvor tusindvis af mink er blevet gravet op.

Og lastbiler er kørt i pendulfart mellem grave og forbrændingsanlæg.

Der er tale om prøveopgravninger, der ifølge indsatschef Kasper Klintø fra Fødevarestyrelsen har været ganske uproblematiske.

Det skyldes i høj grad, at minkene ikke er fuldstændigt opløst.

- Vi kan se dyrenes kroppe. Vi kan se lemmer, haler og hoveder, men der er også nogle dyr, hvis pels er opløst. Generelt er det dog en sammenhængende masse, og det gør det lettere at fjerne, siger Kasper Klintø.

Cirka 1300 ton minkmasse fra 227 meter grave er kørt til forbrænding på forskellige anlæg rundtom i landet.

Massen består af både mink, kalk og jord.

- Vi har lavet prøveopgravningen, så forbrændingsanlæggene kan finjustere forbrændingsprocessen.

- Anlæggene er ikke ens. Det vigtige for dem er at finde ud af, hvordan de brænder minkene optimalt, forklarer Kasper Klintø.

Foreløbig har han fået gode tilbagemeldinger fra forbrændingsanlæggene. Afbrænding af mink, kalk og jord fungerer fint og udleder kun minimale lugtgener, fortæller indsatschefen.

Det samme gælder ved gravene i Nørre Felding, hvor der forud for opgravningen af mink var frygt for, at en rådden lugt ville brede sig over byen og plage naboerne.

- Vi åbner kun et stykke af graven ad gangen, så indholdet kan flyttes direkte over i en lastbil. Det gør vi for at hindre lugtgenerne.

- Der er en forrådnelseslugt omkring gravene. Men det er en mild lugt. På dage med solskin er lugten lidt kraftigere, siger Kasper Klintø.

I Nørre Felding er der i alt 1810 meter minkgrave. Gravene er tre meter brede og to en halv meter dybe. Der fjernes en halv meter jord under laget med mink for at fjerne eventuelle efterladenskaber.

Cirka fire millioner mink har ligget gravet ned i Nørre Felding.

De er en del af i alt 14,5 millioner mink i Danmark, som sidste efterår blev slået ned af frygt for spredning af en særlig coronavariant.

/ritzau/