Thailand-rejsende risikerer adskillelse fra deres børn

Thailands karantæneregler siger, at børn og forældre kan blive skilt ad og isoleret ved en positiv test.

Coronarestriktionerne er næsten væk i Danmark, men sådan er det ikke alle steder.

For eksempel ikke i Thailand, hvor man bliver testet ved ankomsten og sendt i isolation, hvis testen er positiv.

Det gælder både for børn og voksne, oplyser Udenrigsministeriet til DR.

- Det er den enkelte tilsynsførende læge, som i sidste ende træffer beslutning om, hvorvidt forældre tillades indlæggelse med barnet.

- Rejsende med børn skal derfor være opmærksomme på, at der kan være risiko for adskillelse, hvis enten forældre eller barn tester positiv ved ankomst, også selv om man måtte være symptomfri, skriver ministeriet i en mail.

Det er dog ikke sikkert, at reglerne vil blive håndhævet så strengt.

Udenrigsministeriet fortæller nemlig også, at der er stor forskel på, hvordan forskellige lokale myndigheder fortolker paragrafferne.

Det stemmer overens med den opfattelse, som rejseselskabet Tuis produktchef for Thailand har.

Pontus Svensson har ikke kendskab til, at forældre ikke har haft mulighed for at være sammen med deres børn.

Og han vurderer, at der specielt på de store turistdestinationer som Phuket og Krabi tages hensyn til rejsende familier.

Hos den danske ambassade i Bangkok har man heller ikke kendskab til, at forældre og børn er blevet adskilt.

/ritzau/