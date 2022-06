Et forsøg med cannabisfoder på en kyllingefarm i Thailand tyder på færre tilfælde af infektiøs bronkitis og flere møre kyllingelår

Thailandske kyllinger får cannabis i stedet for antibiotika

En landmand i det nordlige Thailand stod en dag med en solid mængde hampblade tilovers, efter han var færdig med at producere det medicinske cannabis, han har licens til at levere. Det blev startskuddet på et studie i samarbejde mellem landmandens 1000 økologiske høns og en gruppe forskere fra Chiang Mai Universitet.

Studiets resultater er endnu ikke offentliggjort, men forskningslederen Chompunut Lumsangkul udtaler til The Guardian, at man har observeret færre tilfælde af infektiøs bronkitis - en smitsom luftvejssygdom - i kyllinger, som har modtaget det grønne fodersupplement. Det er muligt, at bioaktive stoffer i cannabis har stimuleret kyllingernes mave- og tarmflora og styrket deres immunitet. Sammensætningen af protein, fedt og fugtighed er ifølge forskeren også af højere kvalitet end hos høns, der får konventionelt foder, som i Thailand i mange tilfælde indeholder antibiotika. Kort sagt: Der er udsigt til god næring og møre kyllingelår.