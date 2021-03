Thomas Senderovitz stopper i Lægemiddelstyrelsen

Direktør i Lægemiddelstyrelsen stopper øjeblikkeligt, da han har fået job i Novo Nordisk.

Thomas Senderovitz har valgt at søge nye udfordringer og stopper derfor som direktør i Lægemiddelstyrelsen, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Efter knap fem år som direktør har han valgt at søge nye udfordringer i jobbet som Senior Vice President i Novo Nordisk med ansvar for Data Science.

Thomas Senderovitz stopper med det samme og har tirsdag sidste arbejdsdag som direktør i Lægemiddelstyrelsen.

- Det er med en ordentlig klump i halsen, at jeg har valgt at søge nye udfordringer. Det er ikke altid muligt at planlægge, hvornår nye muligheder dukker op. Det har ikke været noget nemt valg, da jeg forlader en fantastisk arbejdsplads, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/