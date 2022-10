Thorning-Schmidt hædret for at bane vej for homoseksuelle vielser

Der var fest og farver, da LGBT-miljøet onsdag aften holdt sit årlige Danish Rainbow Awards' show i Cirkusbygningen i København.

Blandt prisvinderne var tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Hun vandt prisen "Årets Ally", der gives til en person, som bruger sin platform til at støtte og styrke LGBT-personers rettigheder og vilkår.

- Hun er et forbillede for allierede til LGBT+-miljøet, hed det blandt andet i motiveringstalen.

- Som statsminister indførte hun retten til ægteskab for samkønnede par, og hun var den første statsminister, der gik med i Copenhagen Pride, lød det.

Det var en lovændring i Thornings-Schmidts regeringstid i 2012, der gjorde det muligt for par af samme køn at blive viet i kirken.

Et andet familiemedlem i Thorning-Schmidt-familien var i øvrigt indstillet ved aftenens awardshow.

Milo Kinnock, som er Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks yngste barn, var indstillet til årets "Aktivistpris".

Milo Kinnock hed tidligere Camilla, men har skiftet både navn og pronomen. Nu er navnet Milo og tiltalen "han".

- Milo Kinnock har gennem det sidste år lånt sin stemme til et utal af medier, når der skulle tales ind i det nonbinære spektrum af mennesket, hed det blandt andet i begrundelsen.

At være nonbinær er en kønsidentitet, som betegner personer, der ikke identificerer sig som hverken mand eller kvinde.

De Konservatives formand, Søren Pape, var blandt de nominerede til prisen som "Årets LGBT+-person".

Pape er erklæret homoseksuel og har været gift med Josue Medina Vasquez. Men i september annoncerede Pape, at parret skulle skilles.

Det skete, efter at Pape havde været udsat for kritik af udsagn om sin partners religion og relation til præsidenten for Den Dominikanske Republik.

Søren Pape gik dog tomhændet fra prisfesten, da han måtte se sig slået af komikeren Nina Rask.

Det er 14. gang, at LGBT-miljøet uddeler Rainbow Awards. Vinderne findes ved en afstemning både blandt publikum og en jury.

LGBT er en forkortelse for lesbian (lesbisk), gay (homoseksuel), bisexual (biseksuel) og transgender (transkønnet). Ofte bruges betegnelsen LGBT+. Det afsluttende + står for andre former for seksualitet og kønsidentitet.

