Thorning trækker sig fra topjob: Har ikke snydt i skat

Helle Thorning-Schmidt dropper topjob som skattelybekæmper efter beskyldninger om forbindelse til skattely.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) afviser at have snydt i skat. Men hun trækker sig fra sit topjob som medformand i et FN-panel, der blev dannet for at slå hårdt ned på skatteunddragelse.

Hun er bange for, at historierne om hendes forbindelse til skattely vil overskygge arbejdet. Det oplyser hun i en mail til Ritzau.

- Jeg har i dag valgt at træde tilbage. Panelet er særdeles vigtigt, og jeg ønsker ikke, at det arbejde bliver forstyrret på nogen måde, skriver hun.

Det er Ekstra Bladet, der har beskrevet, at Helle Thorning ejer andele i et selskab med direkte forbindelse til Jersey, der er kendt som et skattely.

Derudover sidder hun i to bestyrelser med direkte forbindelse til skattely.

- Begge virksomheder betaler skat, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende. Safelane Global Holdings betaler skat i Storbritannien, og Carsøe betaler skat i Danmark. Bestyrelsesmedlemmerne betaler også skat, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende, skriver Thorning-Schmidt.

For nylig fik den tidligere socialdemokratiske statsminister en toppost i FN, hvor hun skulle bekæmpe skattely og skatteunddragere.

Hun skulle være med til at forsøge at dæmme op for skatteunddragelse for at finansiere verdensmålene.

Hun oplyser ikke, hvorvidt hun fortsætter i selskaberne. Men hun anerkender ikke historierne fra Ekstra Bladet, der har lagt papirerne frem.

Hun beskylder graveravisen for at undlade oplysninger i dets dækning. Hun peger på, at man har oplysningspligt over for skattevæsenet, hvad enten man er aktionær i Danmark eller i udlandet.

- Det er derfor heller ikke muligt at undgå at betale skat i Danmark ved at registrere sig på Jersey.

- Det er derfor heller ikke billigere skattemæssigt at have en investering gennem et skattemæssigt transparent selskab på Jersey, da skatten på aktieavancer, udbytter, honorarer med videre betales der, hvor en investor er skattemæssigt hjemmehørende, skriver hun.

Avisen har i ugevis forsøgt at få en kommentar fra den tidligere statsminister uden held.

Helle Thorning-Schmidt var en af to formænd i FN-panelet. Den anden er Nigers tidligere premierminister Ibrahim Mayaki.

/ritzau/