Thulesen afviser mere udenlandsk arbejdskraft

Dansk Folkeparti ønsker ikke at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft. Danske arbejdsløse skal prioriteres.

Det vil gå ud over de danske arbejdsløse, hvis mere arbejdskraft bliver hentet fra lande uden for EU.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, under Folketingets åbningsdebat.

- Det bliver ganske almindelige arbejdere, der bliver trykket på deres arbejdssituation. Og det synes vi ikke, er en god idé, siger han.

- Der er stadig mange, der føler sig uden for arbejdsfællesskabet, og dem skal vi hjælpe. Vi skal sætte alle ressourcer ind i, at alle i Danmark kommer med på vognen, siger Thulesen Dahl.

Kritikken kommer, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag under Folketingets åbning løftede sløret for, at regeringen fortsat vil kæmpe for mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Den såkaldte beløbsgrænse skal sænkes fra 418.000 til 330.000 kroner for arbejdskraft fra i alt 12 lande uden for EU. Heriblandt lande som USA, Canada, Singapore og Japan, foreslår regeringen.

- Det er ikke sikkert, at det danske arbejdsmarked har godt af, at der kommer rigtig mange ind på kort tid, som regeringen lægger op til, siger Kristian Thulesen Dahl.

Især skal de danske virksomheder blive bedre til at udnytte de danske arbejdsløse, mener formanden.

- Jeg kan godt forstå, at virksomhederne synes, at det er besværligt at hjælpe danske arbejdsløse i gang.

- Det er lokkende at få en fra udlandet, som kan tiltræde fra dag et. Men sagen er, at vi her i salen ikke skal drive en virksomhed, men et land, siger han.

Udenlandsk arbejdskraft bidrager samlet set med tæt på halvanden milliard kroner, som kan bruges til uddannelse, sundhed og velfærd, lød det fra Lars Løkke under den årlige åbningstale tirsdag.

Men VLAK-regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er altså imod at sænke beløbsgrænsen for at få flere arbejdende udlændinge til landet.

Danmark har i forvejen for mange udlændinge, der endnu ikke er på arbejdsmarkedet, lyder det fra Thulesen.

- Hvorfor får man ikke dem i sving, som er her permanent? Hvis arbejdsmarkedet skriger på mere arbejdskraft, så skal vi få dem ind og bestille noget. Det vil skaffe den arbejdskraft, siger han.

Thulesen Dahl får opbakning fra S-formand Mette Frederiksen, der under sin tale kort forinden kaldte regeringens udspil en "bemærkelsesværdig lempelse af udlændingepolitikken".

Og det var ikke ment som et kompliment. Mette Frederiksen ønsker i stedet at tiltrække europæiske arbejdsløse.

/ritzau/