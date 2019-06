Thulesen Dahl advarer Mette F. mod De Radikales krav

Pas på udlændingepolitikken, siger DF-formand til Mette Frederiksen, der forsøger at blive statsminister.

Valget endte med en ordentlig vælgerlussing til Dansk Folkeparti. Men de seneste år har vist, at DF har fået sin politik igennem.

Det siger DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, lørdag i sin partiledertale ved Folkemødet på Bornholm.

Talen på hovedscenen i Allinge kommer kort tid efter nedturene ved valgene til Europa-Parlamentet og Folketinget.

Alene ved folketingsvalget mistede DF 21 mandater og gik fra 37 til 16 medlemmer af Folketinget.

- Dansk Folkeparti fik et elendigt valg. Det tager vi på os. Men til de af vores modstandere, der lige nu godter sig, vil jeg sige: Glæd Jer ikke for tidligt.

- Vi er sprællevende. Og vi er klar til den politiske kamp. Kom bare an, siger Thulesen Dahl.

Han sender en hilsen til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som i øjeblikket arbejder på at få støtte i rød blok til en ren S-regering.

DF-formanden advarer om at lytte for meget til især De Radikale. Der skal værnes om den udlændingepolitik, som blå blok og Socialdemokratiet har formet de seneste år, mener han.

- Vi har jo et udsagn, der hedder: Har man sagt A - må man også sige B. Men lige præcis efter valget er det måske på sin plads at advare imod netop det.

- A er jo partibogstavet for Socialdemokratiet. B for De Radikale. Så her er en opfordring til Mette Frederiksen, som jeg håber trænger ind bag de lukkede døre på Christiansborg.

- Drop udsagnet i denne omgang. Har man sagt A - behøver man ikke også sige B. For hvis du dropper det her, så har vi nok mistet mandater ved valget. Men så har vi ikke nødvendigvis tabt politisk.

- Omvendt: Hvis du lader udsagnet råde. Så må vi erkende, at vi både har tabt mandater - og tabt politisk. Men så kan jeg til gengæld love dig, at så tager vi mandaterne hjem igen, siger han.

Thulesen Dahl mener, at DF har rykket andre partier de seneste år.

- Venstre gik i 2015 til valg på nulvækst i den offentlige sektor. Denne gang gav de et velfærdsløfte på 69 milliarder kroner frem til 2025.

- I 2015 gik Venstre til valg på nul grænsekontrol. Denne gang stod Lars Løkke Rasmussen (fungerende statsminister, red.) ved Kruså sammen med Inger Støjberg (udlændingeminister, red.) for at love, at grænsekontrollen fortsætter.

- Socialdemokratiet gik i 2015 sammen med De Radikale til valg på en slap udlændingepolitik. Denne gang gav de et løfte om at videreføre vores udlændingepolitik - uanset de er omringet af partier, der vil det stik modsatte, siger han.

