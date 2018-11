Thulesen Dahl: DF bliver i velfærdsaftale om pension

Dansk Folkeparti vil debattere, om faggrupper med mange nedslidte skal friholdes fra forhøjet pensionsalder.

Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, slår fast, at partiet ikke træder ud af velfærdsaftalen fra 2006.

Den arbejder hen imod, at pensionsalderen skal stige i takt med, at levealderen stiger, som det er tilfældet nu.

- Vi har ikke opsagt aftalen, og det regner vi heller ikke med, bliver nødvendigt.

- Men det nødvendige er, at der bliver taget flere initiativer til gavn for dem, der er nedslidte og bliver nedslidte også i fremtiden, og som ikke kan klare de højere pensionsaldre, der er lagt op til, siger partilederen.

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, udtrykte i tirsdagens udgave af Berlingske tvivl om, hvorvidt partiet ønsker en forhøjelse af pensionsalderen.

I 2020 skal Folketinget i henhold til aftalen beslutte, at pensionsalderen fra 2035 skal stige til 69 år.

Flere økonomer berettede i mediet om, at det vil få konsekvenser for Danmarks økonomi i fremtiden, hvis pensionsalderen ikke hæves.

Kristian Thulesen Dahl fortæller, at Dansk Folkeparti ønsker en debat om, hvilke faggrupper der skal omfattes af den forhøjede pensionsalder.

- På den ene side står vi selvfølgelig ved det forlig, vi har lavet, og det betyder jo også, at der kommer stigninger i pensionsalderen.

- Men på den anden side ligger der i det forlig, vi lavede dengang (i 2006, red.), en aftale om, at vi politisk tager stilling til det hver gang.

- Så vi har mulighed for at sikre, at der bliver taget initiativer til gavn for de nedslidte, der ikke kan blive så længe på arbejdsmarkedet, siger han.

Dansk Folkeparti mener, at der ikke bliver gjort nok for at hjælpe på det område.

- Vi synes, at vi får gjort for lidt for de mennesker, som bliver nedslidte, og som skal hjælpes. Måske over i andre brancher, måske via efteruddannelse bedre arbejdsmiljø og så videre, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/