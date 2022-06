Thulesen Dahl dropper DF-valgfest og tager til familiearrangement

Dansk Folkepartis (DF) tidligere formand Kristian Thulesen Dahl bliver ikke til at finde ved partiets valgfest onsdag aften.

Han skal i stedet deltage i et familiearrangement.

Det skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

- Jeg har valgt om af personlige årsager. Der er absolut ingen dramatik eller markering i det.

- For første gang siden 1994 har jeg bare kunnet vælge en gammel familietradition i forhold til valgaftener til, og det har jeg så valgt, skriver Thulesen Dahl, der nu er forsvarsordfører i partiet.

DF følger folkeafstemningen fra Folketingets restaurant, Snapstinget, på Christiansborg.

Partiets pressechef Erik Bjørn Møller oplyser til Ekstra Bladet, at Thulesen Dahl oprindeligt var tilmeldt partiets fest, men at han onsdag har meldt fra.

Til mediet bekræfter Thulesen Dahl også selv, at det var hans oprindelige plan at deltage.

Kristian Thulesen Dahl har op til valget være på turné med tidligere minister og Venstre-næstformand Inger Støjberg.

Efter Støjberg for knap to uger siden fik sin fodlænke af efter at have afsonet en dom på 60 dages fængsel, kastede hun sig ind i nej-kampagnen og tog på landevejen med Kristian Thulesen Dahl.

Om duoen skal arbejde sammen efter folkeafstemningen og eksempelvis danner et nyt parti, vides ikke.

- Det her handler om folkeafstemningen. Og så må vi se, hvad der kommer til at ske efter det. Men der er ingen tvivl om, at jeg ikke har mistet lysten til dansk politik, sagde hun til Radio4, i anledning af at hun havde afsonet sin straf.

Kristian Thulesen Dahl sagde, at han er glad for, at Støjberg er tilbage i dansk politik, fordi "vi har brug for sådan en som Inger i dansk politik".

Efter en række dårlige valgresultater meddelte Thulesen Dahl sin afgang som formand for DF efter kommunalvalget i november 2021.

I slutningen af januar vandt Morten Messerschmidt et kampvalg om at blive partiets nye formand.

/ritzau/