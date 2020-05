Thulesen Dahl: Har forstået budskabet fra vredt bagland

En truende krise omkring ledelsen i Dansk Folkeparti er umiddelbart afværget med nyt tillidsmandsforum.

En truende konflikt på Dansk Folkepartis årsmøde i september, hvor 25-året kunne være fejret med et bittert opgør om indflydelse, er for nu lagt i graven. Det fortæller formand Kristian Thulesen Dahl.

Tidligere i år truede flere af partiets storkredse offentligt med at ankomme til årsmødet med en vedtægtsændring, der ville udvide den magtfulde hovedbestyrelse med repræsentanter fra baglandet.

I stedet bliver der nu dannet et tillidsmandsforum, hvor storkredsene får en plads ved bordet men ingen stemmeret. Og forslaget til årsmødet er trukket tilbage.

- Det er en konsekvens af, at jeg efter mine samtaler med baglandet, har forstået budskabet. Vi skal have et langt større samarbejde om, hvordan vi udvikler Dansk Folkeparti.

- Jeg tror, det kan blive meget befordrende for, at vi for alvor kommer frem igen. Så presset kan ende i noget sundt, siger Kristian Thulesen Dahl.

Hidtil har intern kritik af partiet været uhørt, og der er blevet slået hårdt ned på kritikere.

Siden partiets voldsomme tilbagegang ved valget i 2019 har både baglandet og tidligere medlem af Europa-Parlamentet Anders Vistisen åbent kritiseret partiet.

I stedet for eksklusioner er det endt med, at kritikerne er blevet inddraget mere.

- Det er klart, at når sådan en valglussing giver en masse frustration, så skal vi tage frustrationen seriøst. Det er fundamentet for, at vi får vendt den til noget konstruktivt, siger formanden.

Oven på valgnederlaget har flere kommentatorer peget på, at ledelsen i Dansk Folkeparti har siddet i 25 år uden, at der er kommet nye kræfter til i toppen af partiet. Det er et problem, erkender Kristian Thulesen Dahl.

- Det er klart, at et parti også har brug for, at der kommer friske folk til. Men når vi får sådan et valgnederlag, så mister vi mange af dem, der ellers kan være fornyerne eller de friske pust.

- Så vi må finde andre veje, til at få vores mange åbenlyse talenter frem. Her kan kommunal- og regionsvalget blive et af de steder, hvor vi kan vise vælgerne, at vi har nye, yngre og - nogle vil måske endda sige friske - kræfter, siger Kristian Thulesen Dahl.

For hvis personer i for høj grad bliver lig et parti, så dør partiet også med deres afgang.

- Selv om vi som partistifter er meget optagede af partiets ve og vel, så skal vi også være meget optagede af, at partiet er større end os og skal være der, når vi ikke er der længere.

- Derfor er det også vores pligt at få nye folk frem. Dem, der skal overtage efter os. Det er en af de store opgaver, vi kommer til at arbejde med de kommende år, siger formanden.

/ritzau/