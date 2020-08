Thulesen Dahl: Jeg er den rette formand for DF

Trods vælgerkrise fastslår Kristian Thulesen Dahl, at han er den rette formand for Dansk Folkeparti.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg er den rette formand. Ellers ville jeg ikke være her. Siden folketingsvalget har vi arbejdet på at organisere os, og sommergruppemødet har vist, at vi er på rette spor.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på spørgsmålet om, hvorvidt han er den rette formand for partiet trods vælgerkrise til partiets pressemøde.

- Vi arbejder politisk og har forslag til, hvordan vi kan hjælpe danskerne. Med de 16 politikere vi har i Folketinget, kan vi arbejde godt, siger han videre.

DF's sommergruppemøde er blevet afholdt på baggrund af lave meningsmålinger, som i valgkontekst ville give partiet endnu færre mandater, end de fik til valget sidste år.

En af målingerne viser nemlig, at partiet ville stå til at få ti mandater. Det er altså seks færre, end dem partiet fik ved sidste års valg.

Her fik DF med 8,7 procent af stemmerne en kæmpe vælgerlussing og gik fra 37 til 16 mandater.

Samtidig har dele af baglandet rettet kritik mod formanden Kristian Thulesen Dahl og ledelsen på Christiansborg. Fem byrådsmedlemmer har endda forladt partiet - tre af dem til fordel for Nye Borgerlige.

/ritzau/