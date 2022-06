Thulesen Dahl melder afbud til gruppemøde for at undgå ballade

Eksformand Kristian Thulesen Dahl har droppet torsdagens gruppemøde i Dansk Folkeparti efter ny ballade i partiet.

- Min vurdering er, at det i situationen vil risikere at køre tingene mere op i en spids, skriver Thulesen Dahl i en sms til Politiken.

Den seneste ballade er opstået, efter at Thulesen Dahl onsdag aften ikke dukkede op til partiets valgfest i forbindelse med folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold.

Det skabte undren hos DF-formand Morten Messerschmidt. Også partistifter Pia Kjærsgaard undrede sig. Det var forkert af dem, har DF's tidligere næstformand Søren Espersen udtalt torsdag.

- Det er ikke i orden, at Messerschmidt og Kjærsgaard kalder det for mærkeligt. Folk har ingen mødepligt til at komme til fester og udflugter. Vi har mødepligt i vores gruppemøder, sagde Espersen tidligere torsdag til Ritzau.

- For mig er det afgørende, hvad Kristian har beskæftiget sig med op til 1. juni klokken 20, da valgstederne lukkede. Ikke bagefter.

- Han har ydet en fortræffelig indsats. Det er det, der skal roses. Ikke at han ikke kommer til en fest, sagde Espersen.

Thulesen Dahls fravær blev bemærket mere end normalt, da han er partiets forsvarsordfører.

Men Thulesen Dahl fortryder ingenting, selv om det har skabt intern ballade.

- Jeg har i hvert fald ikke skabt - eller forsøgt at skabe - nogen ballade, skriver han i en sms til Ritzau.

Thulesen Dahl tilføjer, at der er brug for ro i partiet. De seneste måneder har DF været i krise.

Det blev især udstillet omkring formandsopgøret i januar. Her overtog Messerschmidt posten fra netop Thulesen Dahl.

Efterfølgende meldte 6 af 16 folketingsmedlemmer sig ud af partiet. Begrundelsen var utilfredshed med Messerschmidt som formand.

Thulesen Dahls fravær onsdag aften skyldtes ifølge ham selv et familiearrangement, som han gerne ville deltage i.

Messerschmidt havde ingen kommentarer til pressen hverken før eller efter partiets gruppemøde.

/ritzau/