Thulesen Dahl om formandsvalg: Husk Messerschmidts retssager

Afgående formand Kristian Thulesen Dahl gentager søndag, at Dansk Folkepartis store nedtur skyldes Morten Messerschmidts mulige svindel med EU-midler.

Thulesen Dahl vil ikke sige, hvem hans favorit til at blive ny formand er. Men han fremhæver særskilt Messerschmidts sag, som har belastet partiet.

- Det er en af de ting, som de delegerede skal tage stilling til mellem de tre kandidater, og som de må tage med i overvejelserne i forhold til Morten.

- Hvis de delegerede alligevel, på trods af det, vælger Morten, må vi respektere det, siger han.

Kristian Thulesen Dahl træder tilbage efter flere dårlige valg, hvor Dansk Folkeparti er gået tilbage.

Nedturen vurderes udover Messerschmidts sag at skyldes flere ting.

Blandt andet at DF ikke gik i regering, da partiet havde muligheden for det. Også Kristian Thulesens Dahls omfavnelse af Socialdemokratiets højredrejning på udlændingepolitikken samt Nye Borgerliges opblomstring tillægges stor betydning.

Ved kommunalvalget i november gik Dansk Folkeparti tilbage, og dagen efter overraskede Thulesen ved at meddele sin afgang.

Han har før sagt, at den store nedgang for Dansk Folkeparti skyldes Messerschmidts sag, som snart skal gå om i byretten, fordi dommeren blev erklæret inhabil.

I første omgang blev Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel for svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Under retssagen vidnede Thulesen og retsordfører Peter Skaarup mod Messerschmidt, hvilket formentligt vil gentage sig, når sagen skal gå om.

Deres udsagn belastede Messerschmidts sag.

- En af de store udfordringer, Morten må trække rundt med, det er, at lige om lidt sidder han i en retssal, hvor han vil føre DF'ere som vidner mod andre DF'ere.

- Der kommer en diskussion om indre DF-forhold i en retssal. Det er ikke super godt, men det er sådan, det er. Hvis de delegerede på trods af den sag ønsker Morten som formand, så er det sådan, de har valgt, siger Thulesen.

Messerschmidt blev dømt for at have søgt og fået penge fra en EU-fond til en EU-konference, som han hævder fandt sted samtidig med partiets sommergruppemøde i 2015.

Hverken Kristian Thulesen Dahl eller Peter Skaarup husker dog, at EU-konferencen blev afholdt.

Årsmødet foregår søndag i Herning Kongrescenter. Thulesen Dahl deltager ikke, da han endnu ikke har fået sit coronapas, efter at han blev konstateret smittet, og dermed kan han ikke stemme på en ny formand.

/ritzau/