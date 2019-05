Thulesen Dahl: S-DF-V-regering vil kunne finde løsninger

Dansk Folkepartis formand mener, at en S-DF-V-regering kan fungere, hvis modsætninger kan lægges til side.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, må vælge, om hun efter folketingsvalget vil samarbejde udelukkende med partierne i rød blok, hvis denne blok får flertal.

Eller om hun vil indgå i et regeringssamarbejde med Venstre og Dansk Folkeparti fra blå blok.

Den udmelding kom DF-formand Kristian Thulesen Dahl med tirsdag i Børsen.

Han mener, at det vil være muligt for en S-DF-V-regering at fungere godt efter folketingsvalget 5. juni.

- Jeg mener, at mulighederne er rigtig gode, hvis man vil, siger han til Ritzau.

- Det handler om at lægge nogle personspørgsmål til side, måske nogle personlige modsætninger, specielt mellem Venstre og Socialdemokratiet, og så forhandle om politikken.

- I dagligdagen har jeg set, at det ikke er uoverkommeligt at finde løsninger, siger han.

Mette Frederiksen har under valgkampen sagt, at den brede udlændingepolitik ligger fast.

Hun bliver imidlertid mødt med ønsker og krav om lempelser fra andre partier, ikke mindst De Radikale.

- Hun kan ikke blive ved med at give indtrykket af, at så kan hun lige trække Dansk Folkeparti ind og udmanøvrere de venstrefløjspartier, der for eksempel vil have en slappere udlændingepolitik, siger Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti var hovedarkitekten bag de stramninger i udlændingepolitikken, der i november sidste år blev vedtaget i finansloven.

