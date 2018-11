Thulesen Dahl: Satspuljen koster pensionister 8000 kroner

Pensionister skal ligesom resten af befolkningen have gavn af, at det går godt i dansk økonomi, mener DF.

Hvert år reserveres penge i satspuljen til de svageste i samfundet.

Men ifølge Dansk Folkeparti er det et problem, at det især er landets ældste borgere, som er med til at finansiere den pulje.

Faktisk ville hver pensionist årligt have 8000 kroner mere til sig selv, hvis ikke satspuljen var der, siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, tirsdag under et møde på Christiansborg.

Står det til ham, skal det ændres i finansloven for næste år, så de ældre ikke længere reguleres i pensionen i samme grad for at sikre penge til den statslige pulje.

Og det er ikke den eneste økonomiske udfordring, som pensionister står over for, mener partiformanden.

På grund af det såkaldte samspilsproblem nyder pensionisterne heller ikke lige så godt af det økonomiske opsving i Danmark, som resten af befolkningen gør.

Her minde Kristian Thulesen Dahl statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om, at Løkke under et interview i juni lovede at gøre noget for de ældre, som bliver ramt af det problem.

Løkke sagde dengang, at den hjælpende hånd skulle komme i forbindelse med den nye finanslov.

- Jeg tager det alvorligt. Jeg erkender problemet, og jeg møder selv nogle af de pensionister, som er blevet ramt af det her. Det håber jeg, at vi kan finde løsninger på i finanslovsforhandlingerne, siger Løkke.

Forhandlingerne foregår i Finansministeriet, hvor regeringen og DF forsøger at nå en aftale om finansloven for næste år. Den skal være vedtaget inden nytår.