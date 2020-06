Thulesen Dahl savner Venstre-støtte til Støjberg

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl mener ikke, at Venstres formand støtter Støjberg nok.

I sin tale på grundlovsdag vil Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, blandt andet slå ned på, at han ikke mener, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, støtter tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) nok.

Det fortæller han fredag formiddag med reference til den kommission, der undersøger om Inger Støjberg brød loven, da hun i en pressemeddelelse i 2016 skrev, at alle asylpar, hvor den ene var under 18, skulle adskilles.

Jakob Ellemann-Jensen har tidligere sagt, at Venstre er imod barnebrude, og at kommissionen skal have lov til at arbejde. Nye Borgerlige har startet en støtteindsamling, og Dansk Folkeparti har udtrykt støtte til den tidligere minister.

- Jeg synes, den måde Jakob Ellemann-Jensen (V) har tacklet Inger Støjberg-sagen på, giver bange anelser, når der ikke kommer en klar og utvetydig opbakning til Inger Støjberg.

- Kombineret med, at han tidligere har meldt sig ud af Venstre på grund af vores indflydelse på udlændingepolitikken, så frygter vi for, hvor vi har ham i udlændingespørgsmålet, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han mener, at sagen handler om, at det nye flertal på Christiansborg forsøger at tryne Inger Støjberg, og at nedsættelsen af en kommission samt den potentielt efterfølgende rigsretssag er langt ude af proportioner.

- Inger Støjberg fortjener opbakning i en svær tid. Den har vi givet, og det håber jeg også hendes eget parti gør, siger Kristian Thulesen Dahl.

Under kommissionens arbejde har Inger Støjberg præsenteret et notat med en instruks om, at alle asylpar ikke skulle adskilles, men at der skulle foretages individuelle vurderinger.

Dermed har linjen - ifølge Inger Støjberg - været mindre hård end fremlagt udadtil og mindre hård end den linje, Dansk Folkeparti i hele sagen har støttet.

- Der kan sagtens være noget, vi skal diskutere med Inger Støjberg. Men det er slet ikke det, det her handler om. Det handler om, at sagen er helt ude af proportioner, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Selvfølgeligt skal man følge loven. Og selvfølgeligt skal en minister tale sandt i Folketinget. Det er vi jo helt enige om.

- Men at gøre dette her til kommissionssag, det er at skyde gråspurve med kanoner.

/ritzau/