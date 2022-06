Thulesen Dahl ser frem til flere opgaver i Dansk Folkeparti

Kristian Thulesen Dahl (DF) imødekommer DF-formand Morten Messerschmidt, som har sagt, at Thulesen Dahl skal have flere ordførerposter.

- Det ser jeg da frem til, siger han kort før et gruppemøde i partiet tirsdag formiddag.

I sin grundlovstale søndag lagde Morten Messerschmidt op til, at den forhenværende formand Kristian Thulesen Dahl skal have flere "tunge" ordførerskaber, end han har i dag.

I dag er Thulesen Dahl forsvarsordfører.

Han var ikke selv til stede under partiets grundlovsfejring og deltog heller ikke ved DF-valgfesten efter folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni.

Den beslutning kaldte Messerschmidt "mærkelig" og lagde vægt på, at Thulesen Dahl som forsvarsordfører blev væk uden at orientere formanden.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl er det en overreaktion.

- Jeg synes, at det var en meget stor overreaktion, fordi jeg for første gang siden 1994 vælger at være sammen med familien på en valgaften, hvor jeg i øvrigt ikke har nogen særlige forpligtelser. Det synes jeg for det første, at man skal have respekt for, siger han.

- Og for det andet, hvis ikke man har det, så kunne man ringe til mig og spørge, hvorfor jeg ikke var der, så kunne man have fået forklaringen.

Kristian Thulesen Dahl mener, at nogle folk prøver at køre sagen op i pressen, og det kalder han uhensigtsmæssigt.

- Det har været åbenlyst, at der selvfølgelig er folk, der hellere vil se min hæl end min tå. Det er også derfor, at det jo er utroligt glædeligt, at der åbenbart er nogle i partiet, der savner mig, når jeg ikke er der, siger han.

- For det er jo så åbenbart nogle, der gerne vil have, at jeg er der i stedet for et andet sted.

/ritzau/