Thulesen Dahl ser højest en næse til Støjberg

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener ikke, at kommissionsrapport bør udløse rigsretssag.

Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, mener ikke, at der er indhold i Instrukskommissionens delberetning, der kan begrunde en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Kommissionen konkluderer, at Inger Støjberg var vidende om, at en instruks om at adskille alle asylpar i 2016, hvor den ene var mindreårig, var ulovlig.

Kommissionen har dog ikke kunnet konkludere, at Støjberg direkte instruerede embedsmandsværket om at bryde loven.

- Vi ser ikke noget her, der på nogen måde kan tale for, at man tager så tungt skyts i brug som en rigsretssag. Vi ser noget, der kan kritiseres, for loven skal følges.

- Men det er noget, vi normalt vil taksere til en næse i Folketinget. Så kan vi diskutere størrelsen, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han hæfter sig hovedsageligt ved, at Inger Støjberg ikke direkte har beordret loven brudt over for embedsmænd.

- Loven er jo øjensynligt brudt, men det er ikke godtgjort, at det har været Inger Støjbergs hensigt at bryde loven. Hun har haft et politisk klart ønske om at adskille asylpar.

- Det havde alle - også venstrefløjen - i den periode. Så jeg synes, det virker logisk, at Inger Støjberg også pressede på for det, siger Kristian Thulesen Dahl.

Kommissionens konklusioner er, at Inger Støjberg ønskede, at alle par - uden undtagelser - skulle adskilles. Selv om hun var advaret om ulovligheden.

- Man kan enten lægge det til grund eller i et eller andet omfang anerkende Inger Støjbergs forsvar om, at hun godt vidste, at der kunne være undtagelser, men at hovedbudskabet var en adskillelse.

- Så er det graden af alvor i det, vi skal vurdere, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Der sker jo fejl uafbrudt. Vi har en minkskandale, hvor der i den grad også er sket fejl. Så nu skal Folketinget finde ud af, hvad man skal tillægge dette her. Her mener jeg, at fejlen er i et omfang, der kan berettige til en næse.

