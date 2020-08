Thulesen Dahl ser ingen formandstrussel fra Messerschmidt

DF-formand føler sig ikke truet på formandsposten af partikollega, som der ellers har været spekuleret i.

Et nyligt interview med den fremtrædende DF-politiker Morten Messerschmidt er blevet opfattet som en udfordring af Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Men Kristian Thulesen Dahl opfatter ikke selv Messerschmidts udtalelser som en udfordring.

- Nej, det gør jeg overhovedet ikke, fortæller han til Ritzau.

Det er avisen Danmark, som for nylig har talt med Morten Messerschmidt.

I interviewet retter han blandt andet kritik af partiets udlændingepolitik, som han vil skærpe kraftigt for at skabe større differentiering fra andre partier.

Selve interviewet er af blandt andre politisk kommentator Hans Engell blevet tolket som en udfordring af Kristian Thulesen Dahls formandskab i DF.

Morten Messerschmidt har selv afvist, at det er tilfældet. Og Kristian Thulesen Dahl opfatter altså heller ikke selv interviewet som en trussel fra sin partikollega.

- Jeg synes, det er helt naturligt, at Morten skal engagere sig i udlændingedebatten og værdipolitikken, ligesom ethvert andet medlem af DF skal gøre det. Det er DF’s dna, vi taler om her.

- Det er hele vores grundberettigelse, at vi er engagerede på de her områder. Og alle, der er med i et parti som DF, skal selvfølgelig være klar til at engagere sig i den her debat, siger Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge partiformanden har han ikke talt med Morten Messerschmidt om interviewet med avisen Danmark.

Han har heller ingen planer om at skulle sanktionere eller irettesætte Morten Messerschmidt på baggrund af interviewet, lyder det.

Kritikken fra Morten Messerschmidt er kommet op til DF's årlige sommergruppemøde. Det finder sted fra mandag til onsdag.

Til spørgsmålet om hvorvidt Morten Messerschmidts udtalelser kommer til at fylde noget på sommergruppemødet, svarer Kristian Thulesen Dahl, at selve politikken selvfølgelig kommer til at fylde noget.

Men ikke på baggrund af interviewet med avisen Danmark, bemærker han.

- Vi kommer til at bruge vores sommergruppemøde på at kigge fremad, og hvordan vi kommer fremad med vores politik og får gennemført de ting, vi gerne vil.

- Jeg forestiller mig, at både Morten og resten af folketingsmedlemmerne vil tage aktiv del i den debat. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/