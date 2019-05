Thulesen Dahl spår at S-plan giver vælgere lang næse

Socialdemokratiet lover vælgerne alt for meget, mener formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl.

Socialdemokratiet risikerer at give vælgerne lange næser med den økonomiske plan frem mod 2025, som partiet netop har fremlagt.

Det siger Kristian Thulesen Dahl til TV2 News.

- Hovedproblemet med Socialdemokratiets budskaber er i virkeligheden det samme, som det har været hele valgkampen. Man skaber et billede af, at man kan gøre det bedre for alle på samme tid, siger han.

- Partiet giver et billede af, at uanset hvor man er, så kommer der en dryssende guldregn ned over en, og sådan ved vi jo godt, at det ikke er i praksis.

Socialdemokratiets plan indeholder offentlige udgifter for 37,4 milliarder kroner mere i forhold til i dag. Af de 37,4 milliarder kroner afsættes 20,5 milliarder kroner til at skabe "tryghed om velfærden".

En del af pengene findes ved at forhøje og genindføre afgifter på blandt andet telefon, arveafgift og plastik.

Derudover hentes der en betydelig andel fra det økonomiske råderum, der er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025.

/ritzau/