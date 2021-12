Thulesen Dahl: Støjberg kan sagtens blive formand

Rigsrettens dom ændrer ikke på, at Inger Støjberg passer ind i Dansk Folkeparti og er velkommen til at fortsætte sit politiske arbejde i partiet.

Det siger afgående formand Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg synes, at Inger kæmper for en udlændingepolitik, som er nærmest en til en lig med den, vi kæmper for i Dansk Folkeparti. Så får hun så et rap over nallerne for den måde, hun har gjort det på som minister i 2016, fordi den ikke stemmer overens med vores konventionsforpligtelser, siger han.

Thulesen Dahl mener, at straffen på to måneders ubetinget fængsel er meget hård, eftersom Støjberg har haft, hvad han kalder et legitimt politisk mål.

Han kan også sagtens se hende overtage formandsposten fra ham, når partiet 23. januar skal vælge ny formand.

- Det er klart, det kan jeg sagtens se. Men det afhænger jo meget mere af Inger selv, om hun har lysten til at stå frem i forreste række, siger han.

Han understreger, at selv om han ser Støjberg som en sej person, så tror han, at forløbet har været hårdt rent menneskeligt.

- Der er selvfølgelig et menneske, som bliver berørt af den her situation. Så for mig at se handler det i dag om, at hun får mulighed for at komme ordentligt igennem de her dage og fordøje det.

Hvorvidt Inger Støjberg skal have en politisk fremtid i Dansk Folkeparti, er helt op til hende selv, siger han.

/ritzau/