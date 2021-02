Thulesen Dahl: Støjberg er velkommen i DF

Inger Støjberg er nu løsgænger i Folketinget, men har en åben invitation fra Dansk Folkeparti.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, slår endnu en gang fast, at han gerne ser Inger Støjberg i sit parti.

- Inger melder sig ud af Venstre. Hun er velkommen i DF, skriver Thulesen Dahl på Facebook.

- Vi har gennem årene haft et rigtigt godt samarbejde, og jeg ønsker Inger alt det bedste i fremtiden. Både med Rigsretssagen - men også med at finde stedet for at fortsætte det politiske arbejde.

Inger Støjberg har torsdag meddelt, at hun forlader Venstre og bliver løsgænger.

- Det er uendeligt tungt for mig, men det kan ikke være anderledes. I den periode jeg er i nu, er det at være løsgænger den bedste måde, jeg kan blive ved med at kæmpe for de værdier jeg står for, siger hun til Skive Folkeblad om udmeldingen.

Onsdag stemte et flertal i Folketinget - heriblandt størstedelen af Venstre - for, at der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg for ulovlig adskillelse af asylpar.

Dansk Folkeparti stemte dog imod og har igennem hele forløbet støttet Inger Støjberg.

Hun ville også passe godt ind i partiet, mener Hans Engell, politisk kommentator.

- Der har hun et godt forhold. Det, der taler for DF, er, at det er et stort, ældre parti med større organisation og et bagland, som Støjberg kender fra det midt- og vestjyske.

- Og DF mangler flere kvindelige profiler, siger Hans Engell.

Inger Støjberg fik 28.420 personlige stemmer ved folketingsvalget i 2019 og kan derfor potentielt set trække mange vælgere med over i et nyt parti.

