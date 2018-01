Thulesen Dahl: Udlændingeaftale skal komme før skatteaftale

Dansk Folkeparti vil ikke indgå en skatteaftale, før der ligger en aftale om udlændingestramninger.

Hvis regeringen håber at starte 2018 med sideløbende forhandlinger med Dansk Folkeparti om udlændingestramninger og skat, bør den glemme det.

Rækkefølgen bør være en aftale om udlændinge først, skat bagefter, siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til Jyllands-Posten.

Til avisen siger han:

- Hvis regeringen insisterer på, at den vil have det, den kalder en meget ambitiøs skatteaftale på plads - det, som Anders Samuelsen (LA) har formuleret som historisk store skattelettelser - vil det være meget mere praktisk, at vi starter i Udlændingeministeriet og finder ud af: Kan vi lave en aftale her, der i virkeligheden giver os tiltro til, at vi kan bære en skatteaftale på det niveau hjem.

Ellers skal regeringen indstille sig på en "mindre løsning". Med det mener DF-formanden, at skatten kan lettes for den milliard kroner, der er fundet ved at indføre et kontanthjælpsloft og integrationsydelser.

I samme pakke kan man bruge omkring 2,5 milliarder kroner på at afhjælpe problemer i pensionssystemet.

Dertil kan lægges eventuelle penge fra besparelser, som regeringen og DF kan finde ved nye optjeningsprincipper, der gør det sværere for udlændinge at få ret til offentlige ydelser.

Hverken statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) eller finansminister Kristian Jensen (V) ønsker at forholde sig til udtalelserne.

Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, mener, at en aftale om skat og udlændinge "skal forhandles sammen".

Kristian Thulesen Dahl angriber også Liberal Alliance, som ifølge DF-formanden gør det svært at forhandle med regeringen.

- LA har åbenbart ikke fundet ud af, om det er et regeringsparti eller et støtteparti. Det har ikke fuldblods kastet sig ind i rollen som regeringsparti. Det gør det utrolig svært at forhandle, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/