Thulesen Dahl vil huske på det vigtige i svær tid

Kristian Thulesen Dahl, der søndag går af som formand for Dansk Folkeparti, takker for, at han har kunnet spille en stor rolle i partiet i mange år.

Han medgiver, at partiet er udfordret i øjeblikket. Dansk Folkeparti får ikke høje stilkarakterer i øjeblikket ifølge Kristian Thulesen Dahl.

- Netop i svære tider, netop nu, skal vi huske alt det, som samler os, siger han.

Han fremhæver, som en af Dansk Folkepartis sejre, at danskerne stemte nej til at indføre euroen som valuta.

- Det her er en af de ting, hvor vi godt kan glæde os over den indflydelse, vi har haft på danmarkshistorien, siger han.

Kristian Thulesen Dahl går af som konsekvens af et dårligt kommunalvalg i november sidste år.

Derfor skal Dansk Folkeparti vælge ny formand på et ekstraordinært årsmøde søndag.

Kristian Thulesen Dahl siger, at det også er en håndsrækning til dem, som har ønsket hans afgang.

De personer i partiet, der har ønsket hans afgang, har ifølge Kristian Thulesen Dahl forsøgt at gøre livet surt for ham. Og det har også gjort livet surt for medlemmerne, mener han.

- Op til i dag har der har været meget fokus på vores udfordring. Det er forståeligt. Men i politik er det som mange andre ting - det går op og det går ned, siger han.

/ritzau/