Thulesen Dahl vil ikke garantere sin DF-fremtid efter masseflugt

Tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl er fortsat i tvivl om sin fremtid i partiet.

Det siger han tirsdag i forbindelse med et gruppemøde.

Det er det første gruppemøde, efter at 6 af 16 folketingsmedlemmer i sidste uge meldte sig ud af DF i protest mod den nye formand, Morten Messerschmidt.

Thulesen Dahl fastslår, at det er hans ambition og håb at fortsætte, men der er mange bolde i luften, og det kommer an på, hvordan de lander, lyder det fra ham.

Inden masseflugten fra partiets folketingsgruppe i sidste uge havde Thulesen Dahl udtalt, at det var hans "ambition" og "agt" at blive uden at uddybe nærmere. Det gør han fortsat ikke.

- Det er min ambition, og det er mit håb, at det kan lade sig gøre. Det er det, jeg kæmper jeg, fordi jeg håber, at kommer til at gå godt for partiet igen, siger Thulesen Dahl, der gentagne gange understreger, at der er "mange bolde i luften", og han vil først se, hvor de lander.

- Når der er seks medlemmer af folketingsgruppen, der forsvinder, vi går fra 16 til 10 på en uge, når der er mange medarbejdere, der enten siger op eller bliver opsagt, og der kommer nye folk ind, det gør, at vi står i en anden situation end tidligere. Nu må vi se, hvordan de bolde lander, siger Thulesen Dahl.

Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Lise Bech, Hans Kristian Skibby og Marie Kraup forlod DF i sidste uge.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Morten Messerschmidt gør alt for at få tingene til at fungere, det går jeg ud fra. Og så håber jeg på, at det kommer til at gå lidt bedre i fremtiden, end det måske er gået i den første måneds tid, siger Thulesen Dahl.

Han valgte at træde tilbage som DF-formand efter et skidt kommunalvalg for partiet i november sidste år. 23. januar blev han erstattet af Messerschmidt, som vandt et kampvalg mod Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.

Martin Henriksen, der er tidligere prominent folketingsmedlem, meldte sig i sidste måned også ud af DF i protest mod Messerschmidt.

Henriksen er netop begyndt et job som politisk konsulent for Krarup, der sammen med de fem andre eks-DF'ere er fortsat som løsgænger.

