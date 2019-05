Thulesen holder dør åben for ny pensionsplan med S efter valg

DF er klar til at drøfte S-plan om tidlig pension på trods af aftale med regeringen og De Radikale.

Knap har DF-leder Kristian Thulesen Dahl skrevet under på en pensionsaftale med Løkke-regeringen, før han åbner for at gå sammen med Socialdemokratiet efter valget om partiets store slagnummer, en ny ret til tidlig folkepension.

Det skriver Jyllands-Posten.

I aftalen mellem regeringen, De Radikale og Dansk Folkeparti er netop det spørgsmål ellers henlagt til en kommission, der skal undersøge en differentieret pensionsalder.

Socialdemokratiet vil indføre det hurtigst muligt, men regeringen, De Radikale og DF er ifølge aftaleteksten enige om, at det først skal undersøges "med virkning fra 2040".

Thulesen fastslår imidlertid over for Jyllands-Posten, at han er åben for at forhandle om en tidlig folkepension, der kan træde i kraft tidligere end 2040.

- Afskriver jeg mig muligheden for at diskutere pensionssystemet fra nu og til 2040? Nej. Det vil jeg fortsat gerne diskutere, siger DF-formanden.

Han efterlyser dog, at Socialdemokratiet fremlægger en konkret model, som diskussionen kan basere sig på.

Dansk Folkepartis stemmer står til at blive afgørende for, hvorvidt og hvornår den socialdemokratiske plan kan blive til virkelighed.

Thulesen selv afviser, at det kan ske i næste valgperiode. Det kræver, at S opsiger det politiske forlig, der betyder, at pensionsalderen vil stige i de kommende år. Det har S hidtil afvist.

- Og så kan det først træde i kraft efter et nyt folketingsvalg, siger Thulesen til Jyllands-Posten.

I praksis kan det skubbe realiseringen af S-planen op mod fire år ud i fremtiden.

S-formand Mette Frederiksen kritiserer Thulesen for at "gemme sig bag forligsteksterne".

- Jeg vil kæmpe for en ret til tidligere folkepension, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at det vil Dansk Folkeparti selvfølgelig også gøre efter et valg, sagde hun torsdag til TV2.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har luftet idéen om at lægge låg på den stigende pensionsalder. Men det kan ifølge Løkke først ske fra 2040, hvor der er det nødvendige overskud i statskassen.

Til den tid ventes pensionsalderen at være 70 år.

