Thulesen: Jeg lover ikke at der kommer en aftale næste år

Løkke er overbevist om, at VLAK og DF indgår aftaler om udlændinge og skat. Thulesen garanterer ikke noget.

- Jeg føler mig helt tryg ved, at vi i et roligt forhandlingstempo når hinanden efter juleferien.

Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han onsdag skulle kigge frem mod forhandlingerne om udlændingestramninger og skattelettelser i januar måned.

Men samme melding skal man lede længe efter hos Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han lader forstå, at regeringens støtteparti langt fra har set nok fremdrift i forhandlingerne om udlændingestramninger. Derfor kan Thulesen ikke sige, at der kommer aftaler om både skat og udlændinge i det nye år.

- Nej, det kan jeg ikke sige med det, som vi har oplevet indtil nu. Vi er kommet med det ene forslag efter det andet, men vi har hver gang fået at vide, at det kan ikke lade sig gøre, selv om man politisk måtte være enig med os.

- Det vidner om den kompleksitet, der er på specielt udlændingeområdet. Derfor kan vi jo ikke give nogen garanti for, at der kommer en aftale i det nye år.

- Vi kan sige, at vi gerne vil forhandle om både skat og udlændinge. Og vi vil forhandle seriøst med det håb, at vi finder hinanden, siger Thulesen Dahl.

DF står fast på, at der med Løkkes eget ord skal ske et "paradigmeskift" i udlændingepolitikken, før DF siger ja til skattelettelser.

Løkke gik tirsdag aften i rettet med støttepartiet og kaldte det "ærgerligt", at DF kæder udlændingestramninger sammen med skattelettelser, "selv om de ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre".

Den melding fra statsministeren kalder Thulesen Dahl til gengæld for "mærkelig":

- Det er en mærkelig melding, som statsministeren kommer med, om at udlændingepolitik og skattepolitik, altså at den økonomisk politik for de næste otte år ikke har noget med hinanden at gøre.

- Ikke vestlig indvandring til Danmark koster årligt de offentlige kasser 33 milliarder kroner. Det er en økonomisk udfordring for det danske samfund, som vi skal have styr på.

- Det er fundamentet for, at vi overhovedet har råd til at give skattelettelser, siger Thulesen Dahl.

Spørgsmål: Skal der spares tre milliarder kroner årligt på ikkevestlig indvandring? Eller fem milliarder kroner? Hvor meget skal der til, før der er råd til skattelettelser?

- Vi har ikke sat et mål op for det. Det afgørende for os er, at vi får det her paradigmeskift, som betyder, at vi hjælper flygtninge midlertidigt i Danmark, til de kan vende tilbage igen. Og så skal de også vende tilbage.

- Der er ingen tvivl om, at når vi får styr på indvandringspolitikken, så sparer vi et milliardbeløb på finansloven, siger Thulesen Dahl.

Han gentager samtidig, at DF i forhandlingerne også har et andet hovedkrav: Velfærden står før skattelettelser.

Det vil konkret sige, at der skal reserveres 26 milliarder kroner frem til 2025, for at betale for at der kommer flere ældre. Det såkaldte demografiske træk.

- Vores udgangspunkt er klart: Der skal være penge i den offentlige sektor til de opgaver, der venter i de kommende år, før vi går med til skattelettelser. Vi tager det i den rækkefølge.

/ritzau/