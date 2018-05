Thulesen lover kage ved 100 udlændingestramninger

Dansk Folkeparti kræver flere stramninger i udlændingepolitikken, siger DF's leder Kristian Thulesen Dahl.

Det var kontroversielt, da integrationsminister Inger Støjberg (V) fremviste en kage på Facebook ved stramning nummer 50 i udlændingepolitikken.

Men Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, giver kage, når Folketinget når det dobbelte antal.

Det siger han onsdag i Folketingets afslutningsdebat, hvor udlændingepolitik vejer tungt.

- De 45 forbedringer fra 2011 til 2015, som (De Radikales leder) hr. Morten Østergaard kaldte dem, som altså var lempelser, er nu afløst af næsten 100 stramninger, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg vil gerne her fra Folketingets talerstol i dag sige, at når vi når nummer 100, så giver vi kage. Integrationsministeren og er selvfølgelig velkommen. Så kan man komme til Dansk Folkeparti og spise kage.

DF's leder glæder sig over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil undersøge, om Danmark kan lægge loft over familiesammenføringer ligesom Tyskland.

Den tyske indenrigsminister Horst Seehofer fra CSU, vil begrænse familiesammenføringer til 1000 om måneden for syriske krigsflygtninge, som ikke er personligt forfulgt efter flygtningekonventionen.

- Vi er også interesseret i, at vi får indført et loft i Danmark, siger Kristian Thulesen Dahl.

Det tyske loft svarer til 67 udlændinge om måneden i Danmark, påpeger DF's leder.

Partiet stemmer også imod indfødsretsloven. Partiet vil højst give dansk statsborgerskab til 1000 udlændinge årligt.

DF vil sikre, at asylsøgere sendes tilbage, forklarer Kristian Thulesen Dahl.

- Når man kommer til Danmark for at være her midlertidigt, før man vender tilbage til sit hjemland, så er udgangspunktet, at man er her midlertidigt, siger DF's leder.

- Hvis man kommer til Danmark og får asyl, så er billedet alt overvejende, at så er man her permanent. Det skal vi selvfølgeligt have vendt om.

