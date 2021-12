Thulesen storroser Støjberg før dom: Hun passer naturligt i DF

Mandag får Støjberg dom i rigsretssag. Thulesen har valgt side og ser hende som potentiel "gevinst" for DF.

DF-partiformand Kristian Thulesen Dahl, der har meldt sin afgang, udtaler, at Inger Støjberg "vil kunne gå ind i partiet som det mest naturlige".

Det gør han søndag i et ugebrev, hvor han også giver sin uforbeholdne støtte til Støjberg inden mandagens rigsretsdom.

Støjberg, som blandt andet er tidligere næstformand for Venstre, er flere gange blevet nævnt, som en mulig arvtager til Thulesen Dahl, der understreger, at det naturligvis er partiets opgave at vælge en ny formand.

Ikke desto mindre omtaler han hende i særdeles rosende vendinger i ugebrevet.

- Jeg har til gode at finde den første DF’er, som ikke synes, det vil være en gevinst at få Inger med på holdet. Alle, jeg møder på min vej, spørger forhåbningsfuldt – får vi hende med hos os?, skriver han blandt andet.

Mandag klokken 13 afsiger Rigsretten dom i sagen mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister, som nu er løsgænger.

Støjberg er tiltalt for at være ansvarlig for en ordning, hvor asylpar blev adskilt i strid med loven.

Sagen anser Thulesen Dahl, som han også tidligere har nævnt, for at være tynd.

I ugerbrevet med titlen "Danmark har i dén grad brug for politikere med karakter!" udtrykker han, at han er "fuldstændig tryg i forhold til det rent politiske, Inger (Støjberg) står for".

- Jeg har tidligere brugt betegnelsen, at Inger og DF næsten 1-1 matcher hinanden. Hun vil kunne gå ind i partiet som det mest naturlige, skriver han.

Støjberg har endnu ikke tilkendegivet, om hun vil gå efter at blive DF-formand.

Tidligere søndag udtalte Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, at han foretrækker Inger Støjberg som ny formand for partiet.

Arvtageren til Thulesen Dahl skal vælges på et ekstraordinært årsmøde den 23. januar. Sidste frist for kandidater er 7. januar.

Tre kandidater har meldt sig: Næstformand Morten Messerschmidt, hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen og medlem af Hjørring Byråd Erik Høgh-Sørensen.

