Thulesen til uromagere: Hold mund eller hold jer væk

Efter et rærligt år for Dansk Folkeparti, der de seneste måneder har været plaget af læk og åbne opgør blandt medlemmer af hovedbestyrelsen, slår formand Kristian Thulesen Dahl ned på uromagerne.

Det gør han som det første i sin årsmødetale til de 750 fremmødte DF'ere i Herning.

- Vi bliver nødt til at tage dette her. Og vi må tage det i denne her weekend. For det må høre op. De personer, der ikke kan stoppe med deres skænderier, skal ikke have lov til at ødelægge det for de mange, siger han.

Med skænderier henviser formanden til et slet skjult opgør mellem medlemmerne af hovedbestyrelsen Martin Henriksen og Erik Høegh-Sørensen på den ene side og medlemmerne Peter Kofod og Anders Vistisen på den anden.

De har været i et slagsmål om partiets udlændingelinje, der delvist er blevet ført i medierne.

I sin tale siger Kristian Thulesen Dahl, at personer, der stiller op til hovedbestyrelsen, skal ville samarbejde med den og ikke mindst holde deres mund og lade være med at lække informationer til pressen.

- Det er simpelthen dybt problematisk, når der lækkes fortrolige og interne informationer til medierne med det formål at skabe splid mellem os selv, siger formanden til høje klapsalver og siger yderligere om hans to ønsker til opstillede:

- Kan I det, skal I endelig byde Jer til. Men kan I ikke så venligst finde et andet sted at boltre jer.

Formanden, der tidligere har holdt igen med at smide medlemmer ud, siger i sin tale, at der nu bliver sat en grænse forud for valget til kommunal- og regionsråd til november.

- Vi trækker nu en streg i sandet. Vi har i to år efter valget i 2019 haft højlydte diskussioner.

- Men nu er vi i 2021. To måneder før valg til kommuner og regioner. Så nu ser vi fremad. Vi finder os ikke i mere offentligt fnidder, siger formanden.

Kristian Thulesen Dahl har umiddelbart ikke tænkt sig at adressere de stemmer i partiet, der åbent har ytret ønske om at erstatte ham med partistifter Pia Kjærsgaard, i sin tale.

/ritzau/