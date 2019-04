Thulesen tror på aftale for nedslidte inden for få dage

En ny aftale skal give omkring 8000 personer adgang til tidlig tilbagetrækning, hvis man er nedslidt.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, tror på en aftale om tidlig tilbagetrækning for nedslidte i denne uge.

Det siger han før Dansk Folkepartis gruppemøde tirsdag.

- Jeg håber meget, at vi får en aftale torsdag. Jeg sagde i sidste uge, at jeg håbede på en aftale inden for en uges tid, og det vil stadigvæk holde i givet fald. Men det er klart, at indholdet skal være på plads, og vi knokler stadigvæk med det, siger Kristian Thulesen Dahl og tilføjer:

- Jeg tror på, at vi inden for nogle dage kan nå en god aftale.

Meldingen sætter igen gang i spekulationerne om en snarlig valgudskrivelse fra statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) side.

Flere iagttagere vurderer, at aftalen om hjælp til nedslidte vil blive afsæt til valgudskrivelsen, og parterne mangler angiveligt kun de sidste detaljer for at nå i mål.

Forhandlingerne fortsætter torsdag klokken 12.00 hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

/ritzau/